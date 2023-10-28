В «Газпроме» назвали объем газа, поставляемый в Европу через «Суджу» «Газпром»: свыше 41 куб. м газа в сутки поставляется в Европу через «Суджу»

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

«Газпром» ежедневно поставляет в Европу газ транзитом через Украину через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», сообщил представитель российской энергетической компании. По его словам, которые приводит ТАСС, объем поставок составляет свыше 41 млн куб. м в сутки.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 41,4 млн куб. м на 28 октября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — сказал он.

Ранее «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) приводил на своем сайте аналогичные данные. Отмечается, что транзитная ветка через Украину после диверсий на «Северных потоках» остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Европы.

В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Венгрия договорились о дополнительных поставках газа в осенне-зимний период. Он также подчеркнул, что организация исполняет все свои обязательства и по-прежнему сильна в экономическим плане, несмотря на санкции.

До этого президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что экономика Евросоюза находится около нулевой отметки. По его словам, это случилось после того, как страны объединения стали отказываться от российских энергоресурсов. Глава российского государства подчеркнул, что многие годы именно они обеспечивали их экономическое и социальное благополучие, теперь же промышленное производство в ЕС оказалось в отрицательной зоне.