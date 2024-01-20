В Гамбурге установили статую «голой Ангелы Меркель» В Гамбурге напротив театра установили статую голой женщины, похожей на Меркель

Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В Гамбурге установили скульптуру обнаженной женщины напротив театра Талии, которая напоминает бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, пишет издание Bild. Большую фигуру сидящей голой женщины разместили на контейнере.

По словам местных жителей, за схожесть с политиком они так и прозвали скульптуру «Меркель». Кроме того, они уверены, что автор статуи хотел изобразить именно бывшего канцлера.

Представитель политической партии «Христианско-демократический союз ХДС» в Гамбурге Свен Хильшер нашел установку статуи оскорбительной и напомнил, что театр получает государственное финансирование. Он отметил, что подобные оскорбления политиков могут способствовать разочарованию в политике и снижению ее значимости.

Известно, что безголовая фигура женщины была создана как декорация для одной из постановок театра Талии. Голова была добавлена после того, как скульптуру приобрел бизнесмен, владелец здания, в котором находится театр.

Ранее в Екатеринбурге демонтировали недавно установленную статую льва с золотыми гениталиями, которые вызвали в обществе широкий резонанс. Как утверждали в администрации города, мэр Алексей Орлов не давал распоряжений о демонтаже. Статую установила компания Sima-Land, однако там ситуацию не комментировали.