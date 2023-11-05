В Гамбурге рассказали о переговорах с вооруженным мужчиной в аэропорту Полиция Гамбурга: переговоры с вооруженным мужчиной в аэропорту продолжаются

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Переговоры с вооруженным мужчиной, проникшим в аэропорт Гамбурга, продолжаются, сообщила местная полиция в Twitter (Х). Воздушная гавань остается закрытой.

Обновленная информация: переговоры продолжаются, чрезвычайная ситуация сохраняется, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина, который, предположительно, является этническим турком, потребовал вылета в Турцию. Туда он намерен отправиться с четырехлетней дочерью, которую привез с собой в аэропорт. По данным местных СМИ, мужчина похитил ребенка у матери.

Инцидент в гамбургском аэропорту произошел накануне вечером. Вооруженный мужчина прорвался на автомобиле сквозь барьер оцепления и въехал на площадку для обслуживания самолетов. Там он остановил машину у пассажирского самолета Turkish Airlines и забаррикадировался в ней с ребенком. По сообщениям СМИ, злоумышленник сделал несколько выстрелов из автомобиля, а также бросил две бутылки с зажигательной смесью, из-за чего пожарным пришлось обливать водой стоящий поблизости самолет.

В октябре аэропорт Гамбурга приостанавливал работу из-за сообщения о бомбе на борту одного из приземлившихся самолетов. В ходе проверки полиция не нашла взрывоопасных предметов.