В Гамбурге назвали национальность прорвавшегося в аэропорт мужчины Bild: вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга может быть этническим турком

Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

Мужчина, прорвавшийся на автомобиле Audi без номеров на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гамбурга и удерживающий в салоне своего четырехлетнего ребенка, вероятно, является этническим турком из федеральной земли Нижняя Саксония, сообщает Bild. По его данным, именно на турецком языке местная полиция ведет с ним переговоры.

Издание отмечает, что 35-летний мужчина украл ребенка у матери и скрылся с ним. До того, как сотрудники службы безопасности заметили злоумышленника в аэропорту, его жена позвонила в полицию и предупредила, что муж направляется с ребенком в аэропорт. В настоящее время он забаррикадировался в автомобиле вместе с малышом, со злоумышленником установлен контакт. Полиция Гамбурга ранее назвала спор об опеке над ребенком предположительной причиной действий мужчины. По ее данным, сейчас с ним работают переговорщики.

Вечером 4 ноября аэропорт Гамбурга был закрыт и прекратил воздушное сообщение из-за того, что на его территорию на машине прорвался вооруженный мужчина. Позже стало известно, что в автомобиле Audi в качестве заложника находится его четырехлетний ребенок, который в этот день находился с матерью в городе Штаде. Предполагалось, что отец забрал ребенка и посадил его в машину, применив силу, прежде чем поехать в аэропорт.