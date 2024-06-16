В Гамбурге мужчина с топором набросился на полицейских Bild: в Гамбурге мужчина с топором набросился на полицейских

Фото: IMAGO/diebildwerft/Global Look Press

В Гамбурге мужчина с топором напал на полицейских рядом с одной из главных туристических улиц города — Репербан, пишет Bild. По данным газеты, стражам порядка пришлось открыть огонь, злоумышленника нейтрализовали, информации о его состоянии нет.

Как стало известно изданию, инцидент произошел возле скопления болельщиков сборной Нидерландов, которая играет там сегодня с Польшей в рамках проходящего чемпионата Европы по футболу. По информации СМИ, мужчина проявлял агрессию в отношении правоохранителей, полицейские сначала применили перцовый баллончик, а затем открыли огонь. Злоумышленника удалось ранить, при этом остается неизвестным, что послужило мотивом нападения на стражей порядка.

Ранее в подмосковной Коломне произошел инцидент с агрессивным мужчиной, обнаруженным на чердаке чужого дома с оружием. Жители дома на улице Овражной увидели подозрительного мужчину и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники полиции столкнулись с сопротивлением со стороны хулигана, который был вооружен молотком и металлическим тазом. Он атаковал полицейских, одного из них даже ударил по руке.

До этого житель Уфы с ножом напал на полицейских и успел ранить их. По предварительным данным, злоумышленника силовики задержали с применением табельного оружия, у него случилась обильная кровопотеря на фоне других повреждений.