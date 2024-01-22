В Гааге закрывали парламент Нидерландов из-за подозрительной посылки

Фото: Paulo Amorim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подозрительная посылка обнаружена в здании, где располагается парламент Нидерландов, сообщила в соцсети Twitter (X) голландская полиция. Здание парламента на некоторое время было оцеплено, однако в настоящее время доступ к нему открыт.

На месте работает группа по обезвреживанию взрывных устройств, она заберут посылку для дальнейшего исследования содержимого, — отметили в полиции.

Ранее из-за подозрительной посылки был закрыт доступ на парижский вокзал Сен-Лазар. Также были эвакуированы сотрудники и посетители торгового центра внутри здания. На место прибыли группы разминирования. Также было остановлено движение поездов на некоторых пригородных маршрутах в направлении Парижа, сообщила пресс-служба Национальной компании железных дорог Франции. В качестве причины объявленной тревоги указан забытый багаж.

В августе 2023 года в Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за сообщении о заложенной бомбе. В компании Sete, которая занимается эксплуатацией Эйфелевой башни, назвали эвакуацию обычной процедурой. Там добавили, что в прошлый раз эвакуация была объявлена в сентябре 2020 года из-за анонимного сообщения о минировании.