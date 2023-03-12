В Гааге задержали 700 экоактивистов, заблокировавших автотрассу

Фото: Stephen Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Около 700 климатических активистов были задержаны полицией Гааги. Они заблокировали автотрассу А12. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Инцидент произошел в субботу, 11 марта. Климатические активисты Extinction Rebellion вышли на протест против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. Демонстранты заблокировали одну из главных магистралей в городе.

Полиция применила для разгона протестующих водометы. Перед этим активистов неоднократно призывали разойтись, чтобы расчистить дорогу.

В результате были задержаны порядка 700 активистов. При этом задержанным, попавшим под водомет, в полицейском участке выдали сухую одежду.

Ранее стало известно, что в Париже в ходе митинга против повышения пенсионного возраста полиция задержала 32 человека. Отмечается, что задержания происходили по разным причинам, в том числе за ношение оружия и применение насилия.