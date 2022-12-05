В Гааге оценили идею ЕС о создании спецтрибунала по Украине Прокурор МУС Хан негативно оценил планы Евросоюза о создании спецтрибунала по Украине

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Планы Евросоюза по расследованию «российских преступлений на Украине» подрывают аналогичное расследование, проводимое Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Об этом журналистам заявил прокурор МУС Карим Хан на пресс-конференции по итогам ежегодного собрания 123 стран — членов суда, его слова приводит AFP. По мнению прокурора, ЕС неправильно интерпретировал закон.

Хан подчеркнул, что страны-члены в состоянии изучить варианты, как устранить данный недочет, чтобы МУС смог вести расследование в отношении государства, не входящего в его состав. Также прокурор призвал международное сообщество помочь суду финансово.

Мы не можем быть настроены на неудачу в расследовании по Украине. Нам нужны инструменты для работы. У нас нет этих инструментов, — заявил Хан.

По его словам, ранее поступало большое число обещаний, что какие-либо инициативы по созданию трибунала по Украине не подорвут расследование суда в Гааге, однако в результате МУС «уже столкнулся с дефицитом бюджета».

Ранее в Еврокомиссии предложили создать специальный международный трибунал по Украине под эгидой ООН. Одной из целей трибунала заявлялось привлечение к ответственности президента РФ Владимира Путина. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Международный уголовный суд не имеет прав судить глав государств за акты агрессии в отношении других стран, пока те находятся в должности, поскольку Россия не является подписантом Римского статута.

Постпред России при ООН Василий Небензя на это заявил, что идея создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН, выдвинутая Еврокомиссией, является попыткой Запада придать легитимность отъему российских активов. По его словам, для этого Западу также нужно прикрыться авторитетом ООН.

В свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что создавать любой трибунал нужно в первую очередь против тех, кто не способен выполнять подписанные договоренности 2015 года, обстреливал и уничтожал мирных жителей в Донбассе и продолжает с помощью западного вооружения воевать с собственным народом. Инициаторам трибунала в отношении России придется отвечать за провокационные действия, подчеркнул сенатор.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле считают нелегитимным возможное создание трибунала для расследования действий России в ходе СВО на Украине.