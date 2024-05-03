В G7 не обсуждают конфискацию российских активов вопреки стараниям Украины FT: страны G7 перестали обсуждать полную конфискацию российских активов

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Страны — участницы G7 в частном порядке сообщают, что тема конфискации российских активов больше не обсуждается, передает Financial Times. Представители организации не хотят поднимать этот вопрос, несмотря на требования Украины.

Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается. Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов, — сказано в материале.

Отмечается, что страны Евросоюза не хотят затрагивать тему российских активов, так как «опасаются возмездия». Среди них оказались Франция, Германия и Бельгия.

Бельгия недавно отказалась признавать обмен заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что подобное решение затруднит процесс. Однако, как уточнил официальный представитель Кремля, работа будет продолжена.

Песков также отметил, что Россия в случае изъятия своих замороженных на Западе активов будет бесконечно опротестовывать это решение в судах. Он также напомнил, что в РФ тоже есть «западные деньги».