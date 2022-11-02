В ФРГ Зеленского сравнили с «маленьким Наполеоном» Junge Welt: отказывающийся от компромиссов Зеленский является «маленьким Наполеоном»

Президент Украины Владимир Зеленский, который отказывается от компромисса в пользу победы, является «маленьким Наполеоном-2022», заявил немецкий журналист Райнхард Лаутербах. В статье для издания Junge Welt он отметил, что украинский лидер намерен добиться победы с помощью НАТО.

Терять ему нечего: мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель, — подчеркнул автор публикации.

Лаутербах считает, что Зеленский занят своей игрой, ставкой в которой является весь мир. При этом Запад потворствует украинскому президенту.

Журналист также указал на то, что американский президент Джо Байден, который вооружает Киев, «выстилает мостик» к взаимной ликвидации США и России. Лаутербах задался вопросом, не пренебрегает ли Байден здравым смыслом.

Ранее обозреватель Хью де Сантис в статье, опубликованной американским журналом The National Interest, написал, что властям США следует надавить на Владимира Зеленского, чтобы он возобновил прерванные переговоры с Россией. Он также призвал Белый дом перестать делить мир на демократии и автократии, такой подход, по мнению автора статьи, препятствует осознанию необходимости диалога с Россией.