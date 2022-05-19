В ФРГ заявили о «зловещем» спаде в экономике из-за Украины Handelsblatt: экономика Германии переживает структурный кризис из-за Украины

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Обострение ситуации на Украине явилось шоком для экономики Германии и вылилось в экзистенциальный кризис. Экономический спад в стране может оказаться особенно «зловещим», сообщает немецкое издание Handelsblatt.

В публикации обнародованы результаты исследования Немецкой торгово-промышленной палаты, в котором были задействованы 25 тысяч компаний. Как оказалось, треть из них на фоне украинского кризиса не ожидают скорого улучшения ситуации в экономике и только 19% рассчитывают на лучшее.

По словам генерального директора Ассоциации торгово-промышленных палат Германии Мартина Ванслебена, подобное состояние немецкая экономика переживала лишь дважды.

Пока что мы испытали такой спад в промышленности только во время финансового кризиса и первого карантина в 2020 году, — подчеркнул он.

В публикации отмечается, что структурный кризис в немецкой экономике может затянуться на годы.

Ранее стало известно, что немецкий экономист Кристиан Гейниц заявил: в случае отказа от российского газа Германию ожидают большие убытки и холодная осень. Потери понесёт промышленность, в первую очередь химическая отрасль, которая потянет за собой и предприятия других сфер, отметил он. Если сейчас Берлин не найдёт замены сырью из России, можно ожидать волну банкротств и всплеск безработицы, подчеркнул Гейниц.