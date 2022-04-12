Штайнмайер заявил о невозможности быстро сократить импорт газа из России

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил на брифинге в Варшаве, что сократить импорт газа из России настолько быстро, как хотели бы некоторые, не получится, пишет РИА Новости. Это связано с тем, что в стране есть значительные потребности в топливе, в особенности это касается химической промышленности. При этом лидер Германии подчеркнул, что страдать от санкций должна Москва, а не Европа.

Как можно скорее сократить поставки газа и нефти, с нефтью это будет быстрее. Мы сокращаем также газ, если сравнить второе полугодие 2021 года, где мы импортировали около 60% газа из России, то в первом квартале 2022 года это 40%. Вы можете сказать, что это всё ещё слишком много, но <...> мы ищем возможности сократить зависимость, но говорим, с точки зрения нашей структуры экономики, в которую входит сильная химическая промышленность, это не пойдёт так быстро, как сейчас желали бы некоторые, — сказал президент.

Он также отметил, что понести больший ущерб от санкций должен тот, против кого направлены рестрикции. Европа, по словам Штайнмайера, не должна «нанести себе больший ущерб, чем тот, который предполагается нанести России».

Ранее глава Федерального сетевого агентства страны Класс Мюллер заявил, что в случае остановки поставок российского газа в Германию запасы местных ресурсов были бы исчерпаны до осени. Он заверил, что предпринимаются усилия для того, чтобы такой ситуации не возникло. Мюллер уточнил, что в случае эмбарго на поставки российского газа со стороны Евросоюза в Германии проведут трёхэтапное введение чрезвычайных мер.

Директор Института немецкой экономики в Кёльне Михаэль Хютер заявил, что ФРГ будет зависеть от газа из России ещё минимум два года. По его словам, в эти сроки в энергоресурсах будут остро нуждаться целые отрасли.