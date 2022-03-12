В ФРГ заявили о недопустимости дискриминации русскоговорящего населения

Дискриминация русскоговорящего населения в Германии вызывает беспокойство, заявила уполномоченная по борьбе с расизмом Реем Алабали-Радован. По её словам, известно о случаях, когда русскоговорящих детей обижали в школах, нападали на русские магазины. Власти этого терпеть не будут, цитирует политика N-TV .

Временами люди избегают говорить по-русски на улицах. Это меня очень беспокоит. Есть случаи нападений на русские магазины, русскоговорящих детей обижают в школах. Мы не можем терпеть подобное, — сказала она.

Ранее против дискриминации русскоязычного населения ФРГ выступила глава МВД Германии Нэнси Фезер. Она осудила агрессию в отношении людей с российскими корнями и добавила, что власти будут защищать всех людей и все учреждения в Германии.

Как заявил директор Третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин, сейчас в Германии развёрнута широкомасштабная «кампания по демонизации России». По его словам, идёт травля всего русского, а также фиксируются случаи оскорблений русскоязычных граждан.

Всплеск антирусских настроений вызвала военная операция России по демилитаризации Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.