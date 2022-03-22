В ФРГ заявили о мрачных последствиях отказа от газа из России

Перебои с поставками газа в ФРГ способны привести к мрачным последствиям. Они проявятся в виде дефицита продуктов питания и волне простудных заболеваний среди населения, сообщает Die Welt.

Издание отмечает , что на немецкое правительство оказывается давление с целью добиться от Берлина отказа от закупок российских энергоресурсов. Оно стало ещё больше после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к бундестагу. При этом никто не говорит о том, к каким последствиям приведёт подобный шаг.

По мнению министра экономики ФРГ Роберта Хабека, введение эмбарго на закупки у России энергоресурсов грозит не мелкими индивидуальными ограничениями в комфорте, а большим ущербом в экономике и социальной сфере.

Издание напомнило о стресс-тесте, который немецкие власти провели в 2018 году, пытаясь понять, чем грозит нехватка газа. Тогда выяснилось, что при охлаждении домов немцы могут столкнуться с волной простудных заболеваний, возникнет риск дефицита продуктов в больницах и домах престарелых. Также снизится пожарная безопасность, поскольку немцы перейдут к отоплению посредством печей и каминов.

Кроме того, возникнут проблемы в пищевой промышленности, в животноводстве. Долгое отсутствие газа приведёт к тому, что в Германии появится дефицит хлебобулочных и молочных изделий, подчёркивает Die Welt.

Ранее стало известно, что энергетической безопасности США после запрета на импорт российской нефти грозит крах, считает обозреватель Робинсон Мейер. В статье, опубликованной американским изданием The Atlantic, он отметил, что в США цены на бензин уже растут быстро. В стране провалилась политика «чистой энергии», а законов, способных поспособствовать снижению зависимости от «чёрного золота», в США так и не приняли, добавил Мейер.