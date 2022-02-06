В ФРГ заявили о готовности отправить в Литву 350 военных

Минобороны Германии готово перебросить в Литву дополнительный военный контингент в составе 350 военнослужащих для усиления поддержки на восточном фланге НАТО. Соответствующая договорённость с партнёрами в балтийской республике уже достигнута, сообщается в Twitter ведомства.

Мы усиливаем нашу поддержку на восточном фланге НАТО. Только что мы проинформировали бундестаг, что до 350 дополнительных военнослужащих могут быть переброшены к боевой группе в Литве, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что этот вопрос уже согласован министром Кристине Ламбрехт с партнёрами в Литве.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц уклонился от ответа на вопрос журналистов о возможности усиления военного контингента ФРГ в странах Балтии. Он заявил, что в ближайшее время встретится в Берлине с литовским лидером Гитанасом Науседой. Политик подчеркнул, что страны не должны согласовывать свои действия через СМИ.