В ФРГ заявили о «двойной игре» в отношении Украины Немецкий международник Фишер: Германия только делает вид, что помогает Украине

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Старший научный сотрудник Германского института международных отношений Сабина Фишер заявила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ведёт двойную игру в отношении Украины. По её словам, канцлер только делает вид, что помогает Киеву, сообщает издание The Spectator.

Фишер напомнила о недавнем телеобращении Шольца к украинцам, в котором политик заявил, что Германия на их стороне. При этом эксперт обвинила Берлин в срыве поставок Украине обещанного оружия.

Торговые отношения с Москвой, по мнению Фишер, всегда являлись для Берлина приоритетом. И в настоящее время власти Германии отдают им предпочтение, хотя делают вид, что поддерживают Киев в рамках консенсуса ЕС и НАТО, считает эксперт.

Немецкий меркантилизм просто невыносим. Либо немецкие политики положат ему конец, чего пока не предвидится, либо ЕС ждёт распад, — подчеркнули в The Spectator.

Ранее стало известно, что немецкое издание RedaktionsNetzwerk Deutschland сообщило: Министерство обороны ФРГ и НАТО не могут урегулировать вопрос о поставках боевой техники на Украину. Подобный «хаос» вызывает недовольство депутатов бундестага, которые критикуют ведомство за неспособность принять решение. При этом некоторые заявления Альянса и немецкого оборонного ведомства противоречат друг другу.