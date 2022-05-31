В ФРГ заявили, что запрет на импорт нефти из России не дал эффекта Вице-канцлер ФРГ Хабек: запрет на импорт нефти из России не даёт нужного эффекта

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Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и климата Роберт Хабек заявил, что введённый США запрет на импорт нефти из России не даёт эффекта, на который надеялись на Западе. Проблема оказалась в том, что после введения американского эмбарго цены выросли и теперь Москва выручает большие суммы за меньшие объёмы проданного, отметил он в беседе с телеканалом CNN.

Из-за того, что они продают на мировой рынок, эмбарго на нефть, которое ввели США... увеличило цены на мировом рынке, поэтому [президент России Владимир] Путин получает больше денег за меньшие продажи нефти. И это, конечно, проблема, и нам нужно найти решение, в противном случае мы уничтожаем правой рукой то, что создаём левой и наоборот. Так что эмбарго на нефть пока не имело такого эффекта, на который мы надеялись, — объяснил немецкий вице-канцлер.

Запрет со стороны США на импорт нефти и ряда нефтепродуктов из России был введён в марте. О желании до конца 2022 года отказаться от российской нефти и нефтепродуктов позже заявили и в Британии.

Ранее стало известно, что российская трубопроводная нефть продолжит поступать в Евросоюз, есть вероятность её вывода из-под эмбарго, сообщил Reuters. Агентство сослалось на проект итогового заявления саммита ЕС, который проходит в Брюсселе. В ЕС намерены как можно скорее временно исключить из перечня санкций нефть, поставляемую по трубопроводу.