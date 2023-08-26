В ФРГ заявили, что Запад утратил интеграционную силу Депутат бундестага Котре: Запад утратил интеграционную силу

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Привлекательность стран БРИКС показывает, что Запад утратил свою интеграционную силу, заявил депутат бундестага Штеффен Котре, сообщает ТАСС. По его мнению, мир вступил в фазу развития многополярного миропорядка.

Под руководством США Запад слишком часто искал собственной выгоды или стремился покровительствовать другим государствам, — пояснил Котре.

Он считает, что под прикрытием западных ценностей США преследуют собственные интересы, а развивающиеся страны не хотят с этим больше мириться.

Сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков ранее заявил, что Германия в XXI веке превратилась в страну, обслуживающую рушащийся глобальный либеральный миропорядок. По его словам, вектор развития ФРГ, направленный на прошлое, идет в противоречие с ориентацией «незападного мира». По мнению Пушкова, из Германии постепенно делали витрину глобального либерализма.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил NEWS.ru, что расширение БРИКС является важным шагом формирования справедливого мира. По его словам, Россия поддерживала это решение, поскольку организация формируется как центр мировой политики для обеспечения многополярности.