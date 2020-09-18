В ФРГ заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97%

https://static.news.ru/photo/09aff4e2-f9ac-11ea-97a9-fa163e074e61_660.jpg Мануэла Шлезвиг Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Газопровод «Северный поток — 2» завершён на 97% и является крупным проектом инфраструктуры для Мекленбурга-Передней Померании. Об этом заявила премьер-министр региона Мануэла Шлезвиг.

Об этом она высказалась во время слушаний в бундестаге по теме «Северный поток — 2».

Крупный инфракструктурный проект, он завершён на 97%, — цитирует Шлезвиг РИА Новости.

На данный момент работы на трубопроводе приостановлены из-за того, что США грозятся наложить санкции на участвующие в строительстве компании.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. Судьба проекта оказалась под вопросом ещё и из-за ситуации с Алексеем Навальным, которого, по заявлению правительства ФРГ, отравили «Новичком» в Сибири. Международное сообщество требует от Москвы провести расследование произошедшего, но в Кремле заявляют, что не видят оснований к этому. В четверг Европарламент принял резолюцию по России. Парламентарии возложили вину за отравление Навального на руководство РФ и потребовали от всех стран ЕС отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2». В Кремле ранее заявляли, что недоумевают, «почему какие-то ситуации связывают с экономически целесообразными коммерческими проектами».

Как писал NEWS.ru, ранее глава Еврокомиссии назвала «Северный поток — 2» политическим проектом.