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В ФРГ заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97%

15:27, 18 сентября 2020
Мануэла Шлезвиг Мануэла Шлезвиг Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Газопровод «Северный поток — 2» завершён на 97% и является крупным проектом инфраструктуры для Мекленбурга-Передней Померании. Об этом заявила премьер-министр региона Мануэла Шлезвиг.

Об этом она высказалась во время слушаний в бундестаге по теме «Северный поток — 2».

Крупный инфракструктурный проект, он завершён на 97%, — цитирует Шлезвиг РИА Новости.

На данный момент работы на трубопроводе приостановлены из-за того, что США грозятся наложить санкции на участвующие в строительстве компании. 

 «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. Судьба проекта оказалась под вопросом ещё и из-за ситуации с Алексеем Навальным, которого, по заявлению правительства ФРГ, отравили «Новичком» в Сибири. Международное сообщество требует от Москвы провести расследование произошедшего, но в Кремле заявляют, что не видят оснований к этому.  В четверг Европарламент принял резолюцию по России. Парламентарии возложили вину за отравление Навального на руководство РФ и потребовали от всех стран ЕС отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2». В Кремле ранее заявляли, что недоумевают, «почему какие-то ситуации связывают с экономически целесообразными коммерческими проектами».

Как писал NEWS.ru, ранее глава Еврокомиссии назвала «Северный поток — 2» политическим проектом. 

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Thomas Eugster/Nord Stream 2

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Thomas Eugster/Nord Stream 2

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Paul Langrock/Nord Stream 2

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Aксель Шмидт/Nord Stream 2

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Paul Langrock/Nord Stream 2

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Paul Langrock/Nord Stream 2

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Nord Stream 2 AG/Agiteco

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Aксель Шмидт/Nord Stream 2

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Jens Büttner/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Судно снабжения Иван Сидоренко прибыло в логистический хаб Северного потока - 2

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Судно "Академик Черский" в порту Мукран 8 сентября 2020 г

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/Global Look Press

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