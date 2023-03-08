В ФРГ заявили, что отказ от газа из России стал «огромным стрессом» Помощник канцлера ФРГ Кукис: отказ от газа из России стал для Берлина огромным стрессом

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Помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что решение отказаться от импорта российского газа оказалось для страны огромным стрессом. Искать замену ему было очень сложно, отметил он в беседе с РИА Новости.

Это было огромным стрессом. Более половины объемов приходилось на Германию, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно, — подчеркнул помощник Олафа Шольца.

Сам канцлер несколько дней назад хвастал, что экономика ФРГ «с легкостью» пережила отказ от газа из Москвы. Не ощущалось дефицита энергоносителей, в кризис не скатились, сказал он.

Зависимость Германии от российской энергетики стала причиной того, что Берлин в 2022 году потерял €100 млрд, рассказал ранее президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия стала независимой от поставок энергоресурсов из России. Он подчеркнул, что в стране не случилось ни энергетического, ни экономического кризиса, как это прогнозировали аналитики. Год назад никто не ожидал, что Берлин легко в экономическом отношении переживет такую ситуацию, отметил он.