Помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что решение отказаться от импорта российского газа оказалось для страны огромным стрессом. Искать замену ему было очень сложно, отметил он в беседе с РИА Новости.
Это было огромным стрессом. Более половины объемов приходилось на Германию, поэтому очевидно, что заменить это было очень сложно, — подчеркнул помощник Олафа Шольца.
Сам канцлер несколько дней назад хвастал, что экономика ФРГ «с легкостью» пережила отказ от газа из Москвы. Не ощущалось дефицита энергоносителей, в кризис не скатились, сказал он.
Зависимость Германии от российской энергетики стала причиной того, что Берлин в 2022 году потерял €100 млрд, рассказал ранее президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер.
Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия стала независимой от поставок энергоресурсов из России. Он подчеркнул, что в стране не случилось ни энергетического, ни экономического кризиса, как это прогнозировали аналитики. Год назад никто не ожидал, что Берлин легко в экономическом отношении переживет такую ситуацию, отметил он.