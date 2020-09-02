В ФРГ заявили об отравлении Навального «Новичком»

https://static.news.ru/photo/0d3ceb80-ed25-11ea-a23d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Об этом утверждают в правительстве ФРГ.

Специальная лаборатория бундесвера провела токсикологическое исследование на основе анализов Алексея Навального. Были получены неопровержимые доказательства химического нервного вещества группы «Новичок», — говорится в сообщении на сайте правительства Германии.

Отмечается, что о результатах расследования будет проинформирован посол России в Германии. Кроме того, с ним будут ознакомлены партнёры ФРГ по НАТО и Евросоюзу. Жена Алексея Навального и лечащие врачи уже получили информацию.

Ранее сообщалось, что берлинская клиника Charité, где находится Навальный, запросила помощи у специалистов по ядам и боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера. В частности, медики отправили запрос в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие эксперты в этой области.

Берлинские врачи заявили, что нашли в организме Навального остатки токсинов. Это ингибиторы холинэстеразы, которые входят как в состав лекарств, так и являются сильнейшими нервно-паралитическими ядами.

Впервые мировая общественность широко узнала о группе ядов «Новичок» в 2018 году. 4 марта в британском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок».

Этот инцидент стал поводом для дипломатического скандала. Несколько десятков стран, включая государства ЕС и США, объявили персонами нон грата сотрудников российских посольств. Тогда Москва ответила зеркально и выслала из страны иностранных дипломатов.

Как писал NEWS.ru, «Новичком» в кругах западных аналитиков называют обширную группу ядовитых соединений фосфороорганического состава. По принятым классификациям они относятся к группе нервно-паралитических отравляющих веществ (ФОВ), хотя вообще фосфоорганика широко используется и в быту, и в сельском хозяйстве. Например, такие популярные в народе средства от насекомых, как карбофос и дихлофос, родственны «Новичку» по своим составу и строению.

В отличие от этих довольно мирных и в целом полезных ядов «Новичок» представляет собой комплекс бинарных, то есть двухкомпонентных химических соединений, каждое из которых по отдельности либо совсем безвредно, либо лишь слегка токсично. Однако соединяясь друг с другом, они образуют сверхъядовитое производное, способное быстро убивать даже крупных млекопитающих. Семейство «Новичков» включает в себя более сотни различных структурных вариантов, а самыми опасными считаются «Новичок-5» и «Новичок-7».