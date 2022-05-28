В ФРГ заявили, что не могут удовлетворить желания Киева по поставкам оружия Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что все желания Киева по поставкам оружия не будут исполнены

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Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек отреагировал на обвинения украинской стороны в том, что Германия якобы прикладывает недостаточно усилий для поддержки Киева, в том числе в поставках оружия. В интервью газете Welt am Sonntag он отметил, что помощь оказывается, но выполнить все пожелания Украины страна не может, и это рождает напряженность в двусторонних отношениях.

Пока мы говорим, украинские солдаты как раз обучаются обращению с самоходными гаубицами PzH 2000. В ближайшее время Германия поставит эти вооружения Украине, так что это неправда, что Германия ничего или мало поставляет. Верно то, что Берлин не может выполнить все желания Украины, — заметил Хабек.

Он выразил мнение, что именно с этим связана «определенная напряженность в отношениях» между Киевом и Берлином.

Я думаю, что упрек в том, что Германия делает слишком мало, как неверный, так и объяснимый: неверный, поскольку это не соответствует истине, объяснимый, поскольку мы как мощнейшая экономика ЕС являемся страной, от которой по праву ожидают многого, и поскольку в прошлые годы Германия поддерживала отношения с российскими властями, в которых было слишком мало критического взгляда, — считает Хабек.

По его словам, правительству ФРГ в данный момент приходится отвечать за курс прошлых лет.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее высмеял правительство ФРГ за промедление с военными поставками на Украину. Дипломат опубликовал в Twitter изображение улитки с приклеенным к ней патроном и заявил, что эту картинку ему прислал член правительства Украины.