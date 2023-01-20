В ФРГ закрыли компанию, отвечавшую за германский отрезок СП-2

В ФРГ закрыли компанию Gas for Europe, отвечавшую за управление германским отрезком «Северного потока — 2», сообщает ТАСС. Она, в свою очередь, была «дочкой» компании Nord Stream 2 AG и должна должна была стать независимым оператором участка газопровода СП-2 в Германии. К 1 января 2023 года она прекратила существование.

Компания была создана 26 января 2022 года в процессе сертификации «Северного потока — 2». Nord Stream 2 AG должна была учредить дочернее предприятие, которому передала бы основной капитал германского сегмента СП-2. Сертификация «Северного потока — 2» была остановлена после признания Россией независимости ДНР и ЛНР в конце февраля 2022 года.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер ранее заявила, что Германия перестала зависеть от импорта энергоносителей из России. По его словам, страна нашла альтернативные источники энергии, вновь открыв ТЭС и отложив закрытие трех остающихся АЭС, а также активно развивая инфраструктуру для поставок газа из Норвегии и США.

В ноябре Германия первой среди стран ЕС выразила намерение национализировать российские активы, а именно бывшее подразделение «Газпрома» Gazprom Germania, которое стало называться SEFE. Правительство ФРГ планировало купить 100% акций компании, чтобы защитить ее от банкротства. Кредит SEFE в банке будет увеличен с €11,8 млрд до €11,8 млрд до €13,8 млрд. Большая часть этого кредита будет конвертирована в акционерный капитал компании.