В ФРГ зафиксировали снижение динамики распространения COVID-19

https://static.news.ru/photo/b5bd8a8a-808d-11ea-bdb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press

Минздрав Германии и институт Роберта Коха сообщают о снижении динамики распространения коронавируса в стране.

С таким заявлением выступил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. По его словам, благодаря стратегии подавления заболевания его распространение удалось взять под контроль.

Стратегия подавления вируса показывает успехи, и уровень заражения вместо динамического стал линейным, — сказал он.

Как отметил Шпан, коэффициент репродуктивности COVID-19 впервые составил 0,7 — десять инфицированных человек в среднем заражают семерых, передаёт «Интерфакс». В начале марта десять пациентов с коронавирусом заражали в среднем 30 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в столице за минувшие сутки выявлено 1959 новых случаев заболевания коронавирусом. 16 апреля выявили 1370 случаев.