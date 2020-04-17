В ФРГ зафиксировали снижение динамики распространения COVID-19

Минздрав Германии и институт Роберта Коха сообщают о снижении динамики распространения коронавируса в стране.
С таким заявлением выступил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. По его словам, благодаря стратегии подавления заболевания его распространение удалось взять под контроль.
Стратегия подавления вируса показывает успехи, и уровень заражения вместо динамического стал линейным, — сказал он.
Как отметил Шпан, коэффициент репродуктивности COVID-19 впервые составил 0,7 — десять инфицированных человек в среднем заражают семерых,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в столице за минувшие сутки выявлено 1959 новых случаев заболевания коронавирусом. 16 апреля выявили 1370 случаев.
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