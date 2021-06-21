В ФРГ задержали россиянина по подозрению в шпионаже

https://static.news.ru/photo/dbb33bc4-d26f-11eb-b561-96000091f725_660.jpg Фото: bundespolizei.de

Представители немецкой Генеральной прокуратуры задержали гражданина России, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ, передаёт ТАСС.

Как рассказали гособвинители, задержанный является преподавателем одного из университетов Германии.

В период между октябрём 2020 и июнем 2021 года он минимум три раза встретился с представителями российской разведслужбы. Минимум дважды задержанный передавал сведения и получал за это вознаграждение в виде наличных денег, — добавили в Генпрокуратуре.

Ранее стало известно, что власти Латвии задержали российского гражданина по делу о шпионаже. Утверждается, что речь идёт о деле, по которому ранее был арестован депутат Адамсонс. Этот оппозиционный член латвийского парламента подозревается в шпионаже в пользу России. Он был заключён под стражу.

Позднее посольство России в Латвии получило от МИД страны подтверждение этой информации.