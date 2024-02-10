В ФРГ заблокировали типографию из-за «неправильного» освещения протестов Демонстранты заблокировали типографию Bild и Welt в Германии

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Globall Look Press

Около 120 участников демонстрации в Германии заблокировали типографию, которая печатает в том числе популярные немецкие газеты Bild и Welt am Sonntag, сообщает Bild. Поводом для действий демонстрантов послужило их несогласие с политикой федерального правительства в части сельского хозяйства и с освещением ситуации в СМИ.

В ночь на субботу более чем 40 машинами заблокировали типографию в Аренсбурге (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Там в числе прочего печатают Bild и Welt am Sonntag. Распространение газет значительно замедлилось, — говорится в публикации.

Медиаконцерн Axel Springer, которому принадлежат в том числе издания Bild и Welt, выразил озабоченность в связи со сложившейся обстановкой. В представительстве организации подчеркнули, что доступ к свободной и независимой прессе — это важная демократическая ценность. Медиаконцерн также призвал власти послать четкий сигнал посягнувшему на основы демократии меньшинству.

Ранее председатель общественного Совета сельского хозяйства Игнас Хофманас заявил, что Литва должна иметь тот же тариф акциза на сжиженный нефтяной газ, широко используемый фермерами в сельскохозяйственном производстве, как и соседние страны. По его словам, фермеров не устраивают действующие сегодня акцизы.