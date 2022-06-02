В ФРГ выявили «дыры» в нефтяном эмбарго FAZ: нефтяное эмбарго ЕС вышло с «маленькими и большими дырами»

Фото: eye ubiquitous/hutchison/Global Look Press

Евросоюз достиг предела в составлении больших пакетов антироссийских санкций после введения нефтяного эмбарго. Однако и оно оказалось с «дырами», сообщает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Правда в том, что время больших санкционных пакетов в отношении России на данный момент прошло, — отметили в издании.

В FAZ указали на то, что Венгрия почти месяц блокировала эмбарго, а в ФРГ поддержали его, только когда серьёзно снизили импорт российской нефти.

В результате получается эмбарго с маленькими и большими дырами, — считают в издании.

Автор публикации отметил, что Венгрия, Словакия и Чехия будут получать нефть по трубопроводу «Дружба», при этом Германия и Польша отказались от него.

Главным недостатком нефтяного эмбарго названо то, что ограничения по сути начнут действовать лишь с 2023 года, до этого срока Россия будет обеспечена доходами. Москва также получила время на поиск новых клиентов, а негативный эффект от эмбарго для неё может компенсировать ожидаемый рост цен на рынке.

Кроме того, предупредили в FAZ, из-за дешёвой трубопроводной нефти для Венгрии, Чехии и Словакии в ЕС возможен раскол.

Ранее стало известно, что британское издание The Spectator заявило: Запад не сможет одолеть Россию санкциями. Его намерения сделать это исключительно с помощью рестрикций оказались «надменной фантазией». При этом попытки ЕС отказаться от импорта нефти из России доказали безрассудность западного подхода.