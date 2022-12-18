В ФРГ выступили против прекращения огня на Украине на условиях России Бербок: перемирие на российских условиях не даст украинцам безопасность

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась против прекращения огня на территории Украины и Донбасса на условиях России. Министр считает, что этот шаг не остановит «ужас для украинского народа». Бербок полагает, что прекращение огня на российских условиях приведет к обратному эффекту, передает издание Bild.

Все, что ему (президенту РФ Владимиру Путину. — NEWS.ru) нужно сделать, это приказать своим солдатам отступить. Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это, — заключила Бербок.

В октябре Анналена Бербок и глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт призвали правительство увеличить военную помощь Украине в 2023 году до €2,2 млрд. По их мнению, от этого зависит международная репутация Германии.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, несмотря на разногласия между Западом и Россией по ситуации на Украине, не следует отказываться от диалога с Москвой. По его словам, взаимодействие с РФ может продолжиться в долгосрочной перспективе.