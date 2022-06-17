В ФРГ возбудили уголовное дело против блогера за поддержку спецоперации РФ

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Спецоперация Вооруженных сил России на Украине

В Германии возбудили уголовное дело против русскоязычного блогера и журналистки Алины Липп после того, как она поддержала спецоперацию России на Украине, передают Известия. По словам девушки, у нее и ее семьи списали деньги со счета, не сообщив о причине.

Сначала, поскольку канал сильно рос, немцы начали там писать. Потом мне закрыли PayPal. Аккаунт закрыли, заморозили деньги на нем. Потом мне заморозили деньги на банковском счете, — сказала Алина.

Девушка ведет Telegram-канал Neues aus Russland, на котором аудитория достигла 160 тысяч. После публикаций Липп на нее начали подписываться больше пользователей, а вместе с этим крупные немецкие издания начали «нападать» на блогера с критикой.

Недавно в своем Telegram-канале журналистка опубликовала пост, в котором заявила, что является свободной журналисткой, освещающей спецоперацию на Украине, однако власти Германии борются со свободой слова и собираются приговорить ее к трем годам лишения свободы.

Ранее СБУ задержала ведущего конструктора авиапредприятия «Антонов» за поддержку спецоперации. Он обвиняется в том, что публиковал сообщения: «Нет такой страны, как Украина. Есть окраина России», «Zа наших», «Сила V правде».