В ФРГ указали на проблему ВСУ из-за выхода России к Купянску Spiegel: Россия подошла к Купянску в самый неподходящий для ВСУ момент

Наступление российских войск на Купянск происходит в неподходящее для ВСУ время, поскольку украинские войска пытаются прорвать оборону России на юге, чтобы доказать действенность контрнаступления, сообщает Spiegel. По его мнению, Россия, наоборот, пытается заставить ВСУ перебросить войска с южного фронта, чтобы еще больше замедлить ход украинского масштабного ответа.

Уже довольно давно российские подразделения продвигаются к Купянску и делают это в самое неблагоприятное для Украины время. В то время как войска Киева на юге пытаются, наконец, прорвать российские оборонительные рубежи, русские создают новый очаг возгорания на северо-востоке, — подчеркивается в публикации.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин уже предупредил, что Украина может потерять Купянск, как Артемовск, из-за ошибок президента страны Владимира Зеленского. По его словам, после Купянска ВС РФ могут выйти на Харьков, тем более что к возможности им перейти в наступление на Харьковском направлении привели неудачи ВСУ.

Ранее сообщалось, что российских военных от Купянска 10 августа отделяло семь километров. ВС РФ вплотную приблизились к селу Синьковка, которое находится рядом с городом. Теперь объекты ВСУ вокруг Купянска находятся в зоне поражения российской артиллерии. Для эффективной обороны Купянского района Киеву потребуется привлечение стратегических резервов, что маловероятно, так как ВСУ вряд ли снимут некоторые подразделения с других участков фронта.