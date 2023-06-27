В ФРГ удивились заявлению Писториуса о размещении военных в Литве В союзе военнослужащих ФРГ удивились словам Писториуса о размещении военных в Литве

Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO/Global Look Press

Глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер заявил, что заявление германского министра обороны Бориса Писториуса о постоянном размещении до 4 тысяч солдат в Литве вызвали удивление среди представителей бундесвера. По его словам, объявленная скорая передислокация военных стала неожиданностью, сообщает медиагруппа RND.

Писториус 26 июня заявил, что Германия готова разместить в Литве на постоянной основе боеспособную бригаду для усиления восточного фланга НАТО количеством в 4 тысяч солдат.

В рядах бундесвера заявление Бориса Писториуса стало неожиданностью, — отметил Вюстнер.

Он считает, что можно объяснить желание Писториуса и немецкого правительства, однако есть много нерешенных вопросов, начиная с необходимых структурных изменений в бундесвере и создании инфраструктуры на местах. Также важным является вопрос о том, как решение о переброске встретят непосредственно сами военнослужащие и их семьи.

Между объявлением и реализацией сейчас много недоделанной домашней работы для самой Литвы, но в особенности для нашего министерства обороны, — уточнил глава союза военнослужащих.

Ранее военный эксперт полковник Михаил Тимошенко заявил NEWS.ru, что Россия найдет чем ответить в случае размещения военных ФРГ на постоянной основе в Литве. Он отметил, что немецкая армейская бригада не будет представлять большой угрозы для РФ.