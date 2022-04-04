В ФРГ совершено 308 преступлений против выходцев из России

В Германии зафиксировано свыше 300 преступлений, совершённых против лиц российского происхождения с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung. При этом в 15 случаях речь идёт о насилии. Нападкам также подвергаются украинцы.

Фезер отметила, что с конца февраля было зарегистрировано 308 подобных случаев. Она уточнила , что в этот же период было совершено 109 преступлений, пострадавшими в которых стали выходцы из Украины, и в 13 из них это сопровождалось насилием.

Всего в Германии с 24 февраля, по словам министра, было зарегистрировано более 400 преступлений антироссийской и антиукраинской направленности, при этом деяния имели различную степень тяжести — от повреждения имущества и оскорблений до угроз причинения телесных повреждений и физического нападения.

В ФРГ сейчас отмечена волна разрывов связей с российскими учреждениями и компаниями из-за событий на Украине. Пользователи соцсетей регулярно пишут о случаях агрессии против россиян, о нанесении надписей, оскорбляющих российский народ и государство, на учреждениях. Ситуация становится хуже, так как поток беженцев из Украины постоянно растёт.

Посольство РФ в Берлине ранее сообщало, что уже получило сотни сообщений от соотечественников о фактах притеснения и нарушения их прав.

Русофобия стала в Европе доминирующим течением, такое мнение ранее озвучил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам политика, то, что ранее называлось русофобией, сегодня уже воспринимается как реальность. Он также отметил, что Варшава устанавливает в этой области определённые стандарты.