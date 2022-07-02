В ФРГ сообщили о нежелании восточных немцев считать Россию врагом Историк Хойер: восточные немцы отказываются воспринимать Россию как врага

Историк британско-немецкого происхождения Катя Хойер заявила, что большинство жителей Восточной Германии отказываются воспринимать Россию как врага. Они также несогласны с позицией Запада по ситуации на Украине, отметила она в статье, опубликованной изданием The Spectator.

Хойер сделала свои выводы, основываясь на статистических данных, которые указывают на более дружелюбное отношение к России со стороны немцев, живущих на территории ГДР, чем жителей западной части страны. При этом 60% всего населения Германии не поддерживают жесткую политику Берлина в отношении России.

Также Хойер рассказала, что почти 60% немцев из бывшей ГДР считают недопустимым провоцирование Москвы. С таким утверждением согласны и 40% жителей западной части ФРГ. По мнению Хойер, статистика говорит о том, что восточные немцы не забывают, кто освободил их от нацизма.

Ранее стало известно, что с 1958 году генсек КПСС Никита Хрущев бомбардировал США и страны НАТО смесью угроз, просьб и дипломатических нот, в которых требовал окончательно решить вопрос с Западным Берлином. Эта городская территория оказалась поделена на оккупационные сектора, и «империалистические державы» упорно не собирались освобождать их. Товарищи в ГДР начинали беспокоиться.