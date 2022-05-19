В ФРГ Шрёдера предложили лишить пенсии за «связи с Россией» FAZ: ХДС за связи с Россией намерен лишить пенсии экс-канцлера ФРГ Шрёдера

Герхард Шрёдер / Фото Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Христианско-демократический союз (ХДС) предложил лишить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера пенсии для госслужащих. Политику поставили в упрёк контакты с президентом России Владимиром Путиным, а также нахождение на должностях в российских компаниях, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Правящая коалиция не заходит так далеко с мерами против Шрёдера как Христианско-демократический союз, который предлагает вычеркнуть его из списка получателей пенсии для госслужащих, — подчёркивается в публикации.

Её автор Маркус Венер получил комментарий у депутата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кати Маст.