В ФРГ решили повременить с поставками Киеву крылатых ракет Taurus Bild: ФРГ в ближайшее время не планирует поставлять Киеву ракеты Taurus

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Немецкие власти не планируют «в обозримом будущем» поставлять ракеты Taurus Украине, сообщает Bild со ссылкой на источники в правительстве Германии и Украины. По данным газеты, германская сторона еще официально не уведомила Киев об отказе в этих поставках, однако внутри самой ФРГ этот вопрос решен.

Bild пишет, что канцлер ФРГ Олаф Шольц все же не исключает в будущем передачи Украине этих ракет, однако реализация этой инициативы маловероятна.

Германская сторона в свою очередь сообщила киевскому правительству, что намерена и дальше способствовать усилению противовоздушной обороны Украины, и, вероятно, увеличить объем поставок ракет для ЗРК Patriot.

Вместе с тем, газета утверждает, что на одном из недавних правительственных заседаний в Германии у Шольца спросили, почему Берлин до сих пор не поставляет Taurus, в то время как Великобритания и Франция передали ВСУ ракеты Storm Shadow и Scalp. На что федеральный канцлер ответил: «Эти две страны могут делать то, что нам не разрешено, поэтому вопрос отпадает».

Издание также сообщила, что представители германского правительства обеспокоены тем, что ВСУ могут использовать переданные крылатые ракеты Taurus для ударов по Крымскому мосту.

Ранее глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус на конференции, посвященной 375-летней годовщине со дня подписания Вестфальского мира заявил, что Шольц может принять решение об отправке крылатых ракет Taurus Украине в ближайшие недели. В ходе своего выступления министр заявил, что спорные моменты в данном вопросе касаются гарантий их неиспользования для ударов по территории России.