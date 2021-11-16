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В ФРГ разгорелся скандал из-за теневого бюро Меркель

23:47, 16 ноября 2021
В ФРГ разгорелся скандал из-за теневого бюро Меркель Ангела Меркель Фото: Steffen Kugler/dpa/Global Look Press
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Девять человек будут работать в бюро Ангелы Меркель после её ухода с поста канцлера ФРГ. Финансироваться структура будет за счёт неиспользуемых позиций в Министерстве обороны, что уже вызвало возмущение у немецких политиков, сообщает Spiegel со ссылкой на документ Министерства финансов.

Издание отмечает, что в штатном расписании предусмотрены должности руководителя офиса и его заместителя. Им предусмотрен оклад в размере €10,4 тысячи. Кроме них на Меркель будут трудиться по два референта, секретаря и водителя.

Госпожа Меркель всегда позиционировала себя как непритязательного канцлера. Очевидно, с этим покончено. Изобильное оснащение её будущего бюро производит впечатление, словно она хочет создать теневое ведомство канцлера. Очевидно, действующий министр финансов [Олаф] Шольц по уши в долгах перед ней. Иначе это сверхобеспечение персоналом не объяснить, — подчеркнула представитель партии «Левые» Гезине Лёцш.

Издание Spiegel напомнило, что прежде обеспечение работы бюро бывших канцлеров и президентов ФРГ уже подвергалось критике. Так, в 2019 году комитет бундестага по бюджету проголосовал за ограничение штата таких бюро пятью позициями, оплачиваемыми за счёт госбюджета.

Ранее стало известно, что ФРГ справилась с последствиями миграционного кризиса 2015 года, заявила исполняющая обязанности канцлера Ангела Меркель. Она отметила в своей прощальной речи, что после ухода из большой политики будет больше внимания уделять личному отдыху, станет путешествовать и уделять внимание себе.

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