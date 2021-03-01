ФРГ рассматривает реализацию «Северного потока — 2» несмотря на санкции

https://static.news.ru/photo/7dd6cc86-7ab9-11eb-b0e4-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Берлин видит возможность довести до конца проект «Северный поток — 2» вне зависимости от ограничительных мер, которые могут ввести в отношении Москвы из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщила пресс-служба бундестага.

В германском парламенте пояснили, что таким образом был дан ответ на запрос фракции «Союз-90» / «Зелёные», и подчеркнули, что вопрос реализации российского проекта никак не связан с санкциями против Москвы.

От этого не зависит завершение «Северного потока — 2» — проекта, в котором участвуют более 100 европейских фирм, который соответствует действующему законодательству ЕС и который может внести вклад в покрытие потребностей в газе в Западной и Восточной Европе, — подчеркнули в бундестаге.

При этом в парламенте подчеркнули, что Берлин и европейские партнёры считают нужным ввести «целенаправленные и соразмерные санкции в качестве ясного сигнала России» из-за инцидента с Навальным.

В конце февраля из-за угрозы американских санкций из «Северного потока — 2» вышли 18 европейских компаний. На данный момент санкции были введены только в отношении российской компании «КВТ-Рус», эксплуатирующей трубоукладчик «Фортуна». Другие компании, участвующие в проекте, пока не подвергались давлению со стороны США. Тем не менее такая угроза оказалась для ряда организаций пугающей.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Ранее польский журналист признал провал в борьбе против «Северного потока — 2». Журналист еженедельника Myśl Polska Станислав Левицкий считает, что президент США Джо Байден «сдался», поэтому расширения санкций против газопровода ожидать не стоит, писал NEWS.ru.