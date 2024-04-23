Подростки с Украины напали на девочку в Германии и подвергли ее пыткам Bild: украинские подростки пять часов избивали сверстницу в Германии

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Четыре девочки с Украины насильно удерживали ровесницу и пытали ее в одном из парков Майсена в Германии, сообщает немецкое издание Bild. По данным газеты, инцидент произошел 20 апреля. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет затащили 13-летнюю девочку в заброшенное здание, связали и били ее палкой.

Собеседники издания уточняют, что нападавшие снимали весь процесс избиения подростка на телефон и отпустили жертву только через пять часов. Нападавшие уже задержаны, в настоящее время они находятся под следствием. Подросткам грозит наказание в виде лишения свободы.

Ранее в одной из школ Киева 13-летнего мальчика избили из-за того, что он смотрел мультфильмы на русском языке. Мать подростка рассказала, что у него диагностировали разрыв яичка, также у пострадавшего распухла нога. По ее словам, сын не рассказывал о травме.

Мальчик не говорил родителям про избиение 10 дней, поскольку боялся помощника учителя и переживал, что они пойдут к директору. Мама увидела последствия случайно. Она поделилась, что уже писала заявление в полицию о «психологическом насилии сексуального характера от старшеклассника» в отношении сына. Отмечается, что историей заинтересовался омбудсмен по вопросам образования.