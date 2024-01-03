В ФРГ рассказали, сколько танков Leopard 2A6 осталось у ВСУ Шефер: у ВСУ осталось мало танков Leopard 2A6

Фото: МО Украины

На Украине осталось лишь малое количество действующих танков Leopard 2 современной модификации A6, сообщил член партии «Зеленые» Себастьян Шефер. По его словам, которые цитирует агентство DPA, такая ситуация складывается из-за трудностей обслуживания: самостоятельные попытки украинцев их починить заканчиваются еще большими поломками, а в литовских ремонтных мастерских наблюдается дефицит запчастей.

К сожалению, приходится констатировать, что лишь очень небольшое количество поставленных танков (Leopard 2A6) все еще может применяться Украиной, — отметил Шефер.

В связи с этим он потребовал мер по ускорению ремонтных работ. В общей сложности правительство Германии передало Украине 18 танков Leopard 2 из арсенала бундесвера, напомнил политик.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов развеял миф о непробиваемости немецких танков и неуязвимости западной техники. По его словам, российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard с любого направления, причем горит эта техника «очень хорошо». Эксперт добавил, что для повышения шансов выживания на поле боя западные танки, включенные в состав ВСУ, начали оснащать дополнительной динамической защитой советского производства.

В конце ноября Минобороны РФ сообщило, что первый танк Leopard 1A5 был подбит расчетом ПТРК 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) во время боя на Купянском направлении. По словам заместителя командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенанта Владимира Лугового, танк попытался прорваться к переднему краю обороны российских войск, но в итоге сгорел.