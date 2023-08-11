В ФРГ рассказали об успехе России в обходе санкций Запада Handelsblatt: Россия одержала над Западом промежуточную победу в экономике

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Несмотря на действующие антироссийские санкции, доходы Москвы от экспорта энергоносителей в июле 2023 года увеличились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $8,66 млрд, сообщает немецкое издание Handelsblatt. По его информации, данные цифры свидетельствуют о промежуточной победе России в экономическом противостоянии с Западом, а также о «тревожном знаке» для США и Евросоюза.

Главный экономист американского Международного института финансов (IIF) Робин Брукс считает, что санкции могут быть эффективными в отношении государств, у которых дефицит счета текущих операций. Эксперт отметил, что такие страны зависят от получения кредитов иностранных инвесторов для финансирования импорта. Россия, подчеркнул Брукс, в число таких стран не входит.

В Handelsblatt добавили, что целесообразность санкций ЕС выглядит сомнительной по мере того, как растут расценки на российские энергоносители.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Евросоюза ввести 12-й пакет антироссийских санкций, вероятно, не принесет результата, как и предыдущие 11. По его мнению, стало совершенно ясно, что рестрикции ЕС потерпели фиаско. Вся ситуация вокруг ограничений в отношении России ему напомнила анекдот.