В ФРГ рассказали об уровне заполненности ПГХ Федеральное сетевое агентство: безопасность энергоснабжения в ФРГ стабильно обеспечивается

Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что безопасность энергоснабжения в стране обеспечена. В ежедневном докладе заявлено, что уровень заполненности немецких ПГХ превышает 50%, сообщает РИА Новости.

Газоснабжение Германии стабильно. Безопасность энергоснабжения в настоящее время по-прежнему обеспечена, — отметили авторы документа.

Они указали на высокий — 50,1% — уровень заполненности газохранилищ, который серьёзно превышает показатели последних лет в это время года.

Также в ведомстве подчеркнули, что на снабжение ФРГ не повлияло решение России о приостановке поставок газа в Нидерланды и Данию.

Ранее стало известно, что санкции России против компании Gazprom Germania и её дочерних предприятий способны нанести ущерб ФРГ на миллиарды евро. Федеральному бюджету грозят ежегодные потери на сумму не менее чем в €5 млрд. Дополнительные расходы возникнут, поскольку цены на газ растут, а закупать его всё равно придётся, но уже по более высокой цене, чем у России.