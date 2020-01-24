Немецкая полиция рассказала о мужчине, открывшем стрельбу в Рот-ам-Зе.
Как сообщил представитель полиции Аалена в эфире телеканала
По моей информации, речь идет о немце, который состоял в связи с жертвами либо, по крайней мере, с частью жертв, — рассказал сотрудник правоохранительных органов.
Полицейский добавил, что причиной стрельбы послужил бытовой конфликт.
Ранее NEWS.ru писал о том, что стрельба произошла в общине Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии. В результате погибли шесть человек. Местная полиция задержала подозреваемого, подробности случившегося выясняются.
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