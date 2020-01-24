https://static.news.ru/photo/1089f876-3ed1-11ea-97ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Немецкая полиция рассказала о мужчине, открывшем стрельбу в Рот-ам-Зе.

Как сообщил представитель полиции Аалена в эфире телеканала n-tv , стрелок, предположительно, является гражданином ФРГ. По его словам, в кафе на Банхофштрассе действовал в одиночку.

По моей информации, речь идет о немце, который состоял в связи с жертвами либо, по крайней мере, с частью жертв, — рассказал сотрудник правоохранительных органов.

Полицейский добавил, что причиной стрельбы послужил бытовой конфликт.

Ранее NEWS.ru писал о том, что стрельба произошла в общине Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии. В результате погибли шесть человек. Местная полиция задержала подозреваемого, подробности случившегося выясняются.