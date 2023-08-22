Бербок заявила о российских минных полях размером с Западную Германию

Фото: МО Украины

Россия соорудила в зоне проведения специальной военной операции против Киева минные поля площадью с Западную Германию, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она добавила, что власти Украины просят у западных партнеров средства их преодоления, передает РИА Новости.

Ситуация сейчас такова, что есть гигантские минные поля, прежде всего на востоке Украины... В таких условиях украинские силы порой оказываются в ловушке. Есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию. Соответственно, вопрос в том, как можно преодолеть эти минные поля, — сказала Бербок.

Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что российская армия хорошо подготовилась к контрнаступлению Вооруженных сил Украины, создав мощные линии обороны. Он добавил, что противник днем и ночью готовил минные поля, устанавливал противотанковые и противопехотные мины, а также оборудовал систему огневого поражения и ждал ВСУ. По его словам, в это время Киев уделял внимание пиару. Кривонос считает, что в нынешних условиях ВСУ могут считать успехом продвижение даже на три метра.

Колумнист издания American Thinker Джонстон Хервуд заявил, что провал контрнаступления ВСУ вынудит западных лидеров усадить президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров. По его мнению, украинского лидера ожидают «совершенно непредсказуемые» последствия, если он в такой ситуации не согласится подчиниться Западу.