В ФРГ рассказали о плачевном состоянии обещанных Украине танков Leopard Союз военнослужащих ФРГ: лишь 30% танков Leopard германских ВС сейчас готовы к бою

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В настоящее время только 30% всех танков Leopard германских вооруженных сил пригодны для использования в бою. Такое заявление сделал глава Союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер в интервью Bild am Sonntag. Он отметил, что Бундесверу придется искать замену 18 танкам, которые Берлин решил передать Киеву.

Из примерно 300 танков Leopard, имеющихся у Бундесвера, только 30% в настоящее время находятся в боевой готовности, — сказал Вюстнер.

Он также отрицательно ответил на вопрос, боеспособны ли в принципе вооруженные силы страны. По словам Вюстнера, они не были таковыми уже к моменту начала СВО на Украине, а из-за помощи Киеву «возникли дополнительные проблемы». В этой связи он усомнился, что ФРГ сможет выполнять обязательства перед НАТО с 2025 года.

Говоря о возможной продолжительности конфликта на Украине, Вюстнер заявил, что Европе, Германии и НАТО следует «стратегически настроиться на десятилетие угроз».

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия поставит на Украину танки Leopard 2 до конца марта. Он отметил, что речь идет лишь о первом батальоне военной техники. Впоследствии другие страны передадут Украине танки Leopard 1A5. В их числе Нидерланды, Испания, Норвегия, а также Польша.