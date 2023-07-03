В ФРГ рассказали, как Украина разочаровала Запад Berliner Zeitung: Украина не оправдала ожиданий Запада, потеряв переданную ей бронетехнику

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Украина не оправдала надежд Запада, потеряв отправленную ей технику, заявил обозреватель Berliner Zeitung Франц Беки. По его словам, разочарование наступило уже через месяц после начала контрнаступления ВСУ.

С большими ожиданиями западные государства поставили Украине танки и бронетранспортеры в надежде, что использование этих боевых машин позволит добиться значительных успехов. Примерно через месяц после начала летнего наступления Украины наступило разочарование, — подчеркивается в публикации.

Беки отметил, что поддержка Украины Германией «стоила жизней и денег». Так, к 2023 году Берлин на военную поддержку Киева выделил около €5,5 млрд. Это, считает журналист, значительные вложения по сравнению с отправленными в 2022 году €2 млрд.

Издание Newsweek 2 июля сообщило, что у стран Запада почти закончились запасы переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger для украинской армии, что серьезно бьет по боеспособности ВСУ. Военный эксперт Аллан Орр подчеркнул, что отсутствие большого количества ПЗРК затрудняет наступательные действия, ведь без контроля воздушного пространства ВСУ не могут пройти российские линии обороны — по ним постоянно работает авиация.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что низкие темпы контрнаступления вооруженных сил страны связаны с преимуществом, которое Россия имеет в воздухе. По мнению чиновника, ситуацию могли бы исправить поставки Западом истребителей F-16 и дальнобойного оружия.