В Германии пожаловались на ослабление армии из-за помощи Украине DPA: поставки оружия Киеву ослабили немецкую армию

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Из-за поставок вооружения Украине Бундесвер столкнулся с нехваткой боеприпасов и военной техники, заявил агентству DPA зампредседателя фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге, эксперт по вопросам обороны Йохан Вадефуль. По его мнению, из-за этого немецкая армия сможет продержаться не более двух дней в случае начала конфликта.

Основные воинские части могут выдержать максимум два дня в бою. Это в целом катастрофический результат, — сказал Вадефуль.

Он отметил, что процесс модернизации Бундесвера практически зашел в тупик, поскольку было принято мало мер для укрепления военного потенциала Германии. Вадефуль добавил, что в настоящее время осуществляются заказы техники и вооружений, но армия ФРГ пока так ничего и не получила.

Ранее глава Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что правительство ФРГ не может ничего сделать с «дырой» в государственном бюджете страны. Правящая коалиция Германии не имеет плана действий, в результате чего страна очутилась в состоянии серьезного кризиса.

До этого сообщалось, что в настоящее время правящая коалиция Германии всеми силами пытается «залатать дыру» в бюджете, возникшую из-за решения Конституционного суда ФРГ лишить правительство ФРГ €60 млрд. Потеря инвестиционных средств создает угрозу замедления экономического роста страны. Политики допускают, что правительству придется сократить расходы.