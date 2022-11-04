В ФРГ раскрыли, почему Зеленский не хочет встречи с Путиным Читатели Spiegel считают, что Зеленскому не хватает мужества для встречи с Путиным

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что он не планирует принимать участие в саммите G20, если туда приедет российский лидер Владимир Путин. Многие пользователи полагают, что Зеленскому просто «не хватает мужества» посмотреть президенту РФ в глаза.

Бесспорно, что он боится личной встречи с Путиным, так как ему будет очень тяжело оправдаться за свои оскорбления в адрес России, —высказался один из читателей.

В комментариях согласились с ним, отметив, что Зеленский снова совершает большую ошибку. «Встреча с Путиным и Байденом может положить конец войне и спасти десятки тысяч жизней», — считают пользователи.

Еще один читатель заявил, что от ультиматумов Зеленского становится смешно. «Подобные высказывания показывают, что он должен еще немного повзрослеть», — констатировал он.

Накануне Зеленский заявил, что не будет принимать участие в саммите G20, если на нем будет присутствовать Путин. Несмотря на это, он подчеркнул, что Украина готовится к предстоящему саммиту. По его словам, Зеленскому незачем участвовать в саммите G20, поскольку там будут присутствовать представители стран, отвечающих за Украину. Таковыми он называет власти США и Великобритании.

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на острове Бали.