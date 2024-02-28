В ФРГ раскрыли отношение лидеров ЕС к идее отправить войска на Украину Кабмин ФРГ: никто на саммите в Париже не поддержал отправку войск на Украину

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Никто из участников встречи в Париже в поддержку Украины не согласился с идеей президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке сухопутных сил Запада на украинскую территорию, заявил представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт. По его словам, которые приводит ТАСС, канцлер ФРГ Олаф Шольц также скептически оценил предложение.

Французский президент тогда выступил с предложением, о чем можно было узнать на последующей пресс-конференции <...>. Канцлер довольно быстро высказался, оценил это предложение как не очень целесообразное. Затем в течение вечера никто из присутствовавших не поддержал французское предложение, — заявил Хебештрайт.

Макрон сообщил на пресс-конференции по итогам мероприятия в Париже, что лидеры ЕС обсудили возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако консенсуса в этом вопросе достичь не удалось. Вместе с тем он не исключил, что в будущем возможно любое развитие событий. Также, по его словам, Запад не намерен вступать в войну с российским народом и стремится избежать эскалации украинского конфликта.

Комментируя высказывание французского лидера, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что любая форма присутствия военных западных стран на Украине станет эскалацией. Она отметила, что к этому ведет каждая поставка вооружения и каждый очередной транш киевским властям.