В ФРГ проверяют возможный перехват сообщений об атаке на Крымский мост DPA: МО ФРГ проверяет возможный перехват разговора об атаке на Крымский мост

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министерство обороны Германии начало проверку по факту возможного перехвата разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя ведомства. Запись разговора появилась в российских СМИ.

Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) приняло все необходимые меры. Мы не можем ничего сказать о содержании сообщений, которые, по всей видимости, были перехвачены, — уточнили в Минобороны.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила о появившейся у нее записи, на которой «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают удары по Крымскому мосту. По ее словам, аудио длится 40 минут, на нем немецкие военные упоминают коллег из США и Британии как давно участвующих в конфликте на Украине. Позднее журналист опубликовала во «ВКонтакте» полную расшифровку разговора представителей Минобороны ФРГ об атаке на объект.

До этого военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец высказал мнение, что российским войскам нужно просчитать все возможные варианты атаки на Крымский мост. По сооружению могут планировать удары с применением дальнобойной и гиперзвуковой ракеты, допустил он. Мост могут атаковать как с суши, так и из-под воды, считает Баранец.