В ФРГ прошли забастовки работников промышленных предприятий Tagesschau: в забастовках на промпредприятиях ФРГ участвовали около 200 тысяч человек

Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Почти 200 тысяч рабочих приняли участие в предупредительных забастовках на сталелитейных предприятиях ФРГ за первую неделю протеста. Они ненадолго прекращали работу, требуя увеличения зарплаты на 8%, сообщает портал Tagesschau.

Как отметил в разговоре с изданием лидер промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман, явка была большой, это показало единство рабочих в их требовании. Только 4 ноября в забастовке участвовали около 83 тысяч человек на почти 400 предприятиях. В их числе оказались заводы BMW в Лейпциге и Ford в Кельне, верфь Meyer в Папенбурге. Всего в акции протеста за неделю участвовала одна тысяча компаний.

Профсоюз требует, чтобы зарплата росла постоянно, поскольку серьезно увеличилась стоимость жизни.

Ранее во Франции выросли очереди на автозаправках на фоне забастовок работников нефтяных компаний TotalEnergies и ExxonMobil с требованием повысить зарплату. Это усугубило кризисную ситуацию в стране во время энергетического кризиса. Проводит забастовки французский профсоюз «Всеобщая конфедерация труда».